Governo e territorio: oggi atteso ad Agrigento il ministro Matteo Salvini

Grande attesa ad Agrigento per il comizio pubblico in programma oggi, alle ore 17, a Porta di Ponte, ingresso Via Atenea, che vedrà la presenza del Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, protagonista di un importante momento politico a sostegno del candidato sindaco di Agrigento Luigi Gentile. L’iniziativa rappresenta un appuntamento di grande rilievo per la città e per il territorio, con la partecipazione di autorevoli rappresentanti del Governo nazionale e regionale, chiamati a confrontarsi sui temi dello sviluppo, delle infrastrutture, del lavoro, dell’agricoltura, della formazione e delle politiche sociali.

Ad aprire gli interventi saranno: Nuccia Albano, Assessore regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro;

Mimmo Turano, Assessore regionale all’Istruzione e Formazione Professionale;

Luca Sammartino, Vice Presidente della Regione Siciliana e Assessore regionale all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea; Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Luigi Gentile, candidato sindaco di Agrigento. A chiudere la manifestazione sarà l’intervento di Matteo Salvini, la cui presenza testimonia l’attenzione del Governo nazionale verso Agrigento e le sfide strategiche che attendono la città. Un’occasione importante per parlare di opere pubbliche, collegamenti, rilancio economico e prospettive di crescita per il territorio agrigentino.