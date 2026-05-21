Agrigento

Governo e territorio: oggi atteso ad Agrigento il ministro Matteo Salvini

Il ministro sarà alle ore 17, a Porta di Ponte, ingresso Via Atenea per un importante momento politico

Pubblicato 28 minuti fa
Da Redazione

Grande attesa ad Agrigento per il comizio pubblico in programma oggi, alle ore 17, a Porta di Ponte, ingresso Via Atenea, che vedrà la presenza del Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, protagonista di un importante momento politico a sostegno del candidato sindaco di Agrigento Luigi Gentile. L’iniziativa rappresenta un appuntamento di grande rilievo per la città e per il territorio, con la partecipazione di autorevoli rappresentanti del Governo nazionale e regionale, chiamati a confrontarsi sui temi dello sviluppo, delle infrastrutture, del lavoro, dell’agricoltura, della formazione e delle politiche sociali.
Ad aprire gli interventi saranno: Nuccia Albano, Assessore regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro;
Mimmo Turano, Assessore regionale all’Istruzione e Formazione Professionale;
Luca Sammartino, Vice Presidente della Regione Siciliana e Assessore regionale all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea; Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Luigi Gentile, candidato sindaco di Agrigento. A chiudere la manifestazione sarà l’intervento di Matteo Salvini, la cui presenza testimonia l’attenzione del Governo nazionale verso Agrigento e le sfide strategiche che attendono la città. Un’occasione importante per parlare di opere pubbliche, collegamenti, rilancio economico e prospettive di crescita per il territorio agrigentino.

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