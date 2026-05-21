Niscemi: Meloni in Sicilia per visita istituzionale con Ciciliano

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e’ arrivata a Niscemi per una visita istituzionale, accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Si tratta della terza visita della premier, dopo quelle del 28 gennaio e del 16 febbraio, successive alla frana del 25 gennaio che ha colpito la citta’ siciliana. La premier si e’ recata in municipio per partecipare a un vertice operativo con il sindaco Massimiliano Valentino Conti e il prefetto di Caltanissetta per fare il punto della situazione sugli interventi.