Agrigento

Afa e pericolo incendi in Sicilia, allerta della Protezione civile regionale

Domani altra giornata da bollino rosso

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Sarà una giornata ancora segnata dall’afa e dal pericolo incendi quella di domani in Sicilia. Il nuovo avviso della Protezione civile regionale indica una pericolosità alta per gli incendi in tutte le nove province dell’Isola, con conseguente attivazione del livello massimo di attenzione ad Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Sul fronte delle temperature, Palermo, Catania e Messina saranno tutte al livello 3 (allerta rossa) per le ondate di calore. La temperatura massima percepita prevista è di 39 gradi nel capoluogo siciliano e di 38 gradi nelle altre due province. Il quadro meteorologico regionale prevede precipitazioni assenti o non rilevanti, venti deboli o moderati a regime di brezza e temperature massime in calo, ma ancora su valori elevati o molto elevati.

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