Agrigento, 3 milioni di euro per realizzare la nuova palestra polivalente a Villaggio Mosè

A pochi giorni dall’approvazione da parte della Giunta comunale del progetto di fattibilità tecnico-economico, affidato lo scorso febbraio, l’ufficio tecnico Settore VI del Comune di Agrigento, ha avviato l’iter della gara, per l’affidamento congiunto, della progettazione definitiva, esecutiva e dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione della palestra polivalente del Villaggio Mosè.

Un progetto complesso redatto dallo studio Sportium “nel pieno rispetto degli obiettivi di sostenibilità ed efficientamento energetico delle opere contemplate nel PNRR e prevedendo opere di miglioramento dell’efficienza energetica attraverso l’impiego di un’apposita tecnologia e l’utilizzo di fonti rinnovabili e materiali ecocompatibili”.

Rispettati il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), il tagging climatico e ambientale, la valorizzazione dei giovani garantendo l’accessibilità e l’inclusione.

«Abbiamo tagliato un importante traguardo, – afferma l’assessore Gerlando Principato – non è stato facile, ma siamo riusciti a rispettare i tempi previsti nel PNRR, di avvio dell’iter di Affidamento entro il 30.06.2023, abbiamo già tutti i pareri necessari per la conformità dei lavori ed avendo la “copertura” finanziaria, potremmo completare i lavori entro il 31 gennaio 2026. La Palestra polivalente sarà una delle strutture sportive più belle che potrà vantare il nostro territorio, ubicata in un’area strategica della città, il progetto contempla processi di inclusione sociale e proietta lo sport agrigentino, ai livelli che merita la città».

«Un progetto che andrà a interessare uno dei quartieri più popolosi della città – ha detto il sindaco Francesco Miccichè – che consente di elevare la qualità del decoro urbano e di migliorare il tessuto sociale ed ambientale del nostro territorio».

Soddisfatto anche l’assessore allo Sport Gerlando Piparo, per l’ottimo risultato raggiunto fin adesso dall’amministrazione, grazie all’impegno assiduo dell’instancabile collega Principato. «Vivo al Villaggio Mosè – afferma Piparo – e conosco bene le necessità della comunità, sono certo che questo progetto, sarà una svolta per il quartiere e per lo sport, molti atleti finalmente potranno avere una struttura dove allenarsi, adeguata tecnologicamente ed al passo con i tempi. Con l’assessore Principato, ci siamo posti altri obiettivi, che per il bene dello sport agrigentino, ci auguriamo di poter realizzare nel più breve tempo possibile».

L’area in cui verrà edificata la Palestra polivalente è all’interno di un terreno delimitato a Nord-Ovest da Via Eraclito, a sud da Via Gustavo Chiesi e ad ovest da edifici residenziali, mentre al confine sud sorge il Palacongressi. Tutte le aree sono di proprietà comunale, la zona è urbanizzata ed è dotata di sottoservizi.

La Palestra Polivalente è costituita da due edifici: il Palestra (Palestra regolamentare per calcio a cinque, basket e pallavolo, Zona riservata al pubblico per 99 posti) e Spogliatoi (Ingresso; Spogliatoi e servizi igienici per atleti, ufficiali di gara ed istruttori; Primo soccorso, Servizi igienici per il pubblico, Deposito, Locale tecnico) affiancati e comunicanti tra loro.