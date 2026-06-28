Agrigento, al via la prima edizione del Pirandello Fringe Festival

Nel giorno in cui ricorre l’anniversario della nascita di Luigi Pirandello – il 28 giugno 1867 – la Fondazione Teatro “Luigi Pirandello” – Valle dei Templi e il Comune di Agrigento annunciano la prima edizione del Pirandello Fringe Festival, in programma venerdì 17 e sabato 18 luglio 2026 negli spazi attigui al Teatro Pirandello: il cortile esterno e la Cappella di Santa Sofia. Non poteva esserci data più significativa per presentare un progetto che nasce nel segno del Maestro agrigentino e che ne raccoglie l’eredità affidandola alle voci di una nuova generazione di autori.

Il Festival rappresenta l’approdo sulla scena di un percorso avviato nei mesi scorsi con il laboratorio di drammaturgia “Cinque novelle in cerca di palco”, tenuto dallo scrittore e drammaturgo Ottavio Cappellani presso il Polo Territoriale Universitario di Agrigento, sotto la direzione artistica della regista Roberta Torre. Un percorso fondato sull’arte della scrittura teatrale e sulla rielaborazione scenica delle Novelle pirandelliane, realizzato in collaborazione con il Teatro Stabile di Catania, il quotidiano La Sicilia e il Polo Territoriale Universitario UniPA. Dai testi elaborati dai giovani partecipanti prendono ora vita gli spettacoli che il pubblico potrà vedere in scena.

La manifestazione si articola in due serate, con inizio alle ore 20.45 e conclusione intorno alle ore 23.00. Ogni serata propone tre spettacoli della durata di circa venti minuti ciascuno, intervallati da brevi pause per il trasferimento del pubblico tra le due postazioni – il cortile esterno del Teatro e la Cappella di Santa Sofia – impiegate in modo alternato. La fruizione è gratuita e a capienza contenuta, per offrire agli spettatori un’esperienza ravvicinata e immersiva.

Cuore del progetto è la valorizzazione delle drammaturgie e degli artisti del territorio, in un dialogo costante tra l’opera di Pirandello e la sensibilità contemporanea. Al termine del percorso, una Giuria Popolare decreterà lo spettacolo vincitore, che sarà messo in scena nella sua versione integrale nel corso della Stagione Teatrale 2026/2027 del Teatro Pirandello.

Il Festival si avvale del Tutor Regista Simone Luglio, che segue le prove e le messe in scena degli spettacoli in programma. La realizzazione è resa possibile dalla collaborazione tra la Fondazione Teatro Pirandello e il Comune di Agrigento, che ha messo a disposizione gli spazi cittadini per la manifestazione, nel segno di una rinnovata sinergia istituzionale a sostegno della cultura e della promozione del territorio.

“Celebrare Pirandello nel giorno della sua nascita dando voce ai nuovi autori è il modo più autentico per onorarne l’eredità”, sottolineano la Fondazione Teatro Pirandello e il Comune di Agrigento. “Il Fringe è un ponte tra la grande tradizione drammaturgica della nostra città e le nuove generazioni di artisti, e conferma Agrigento come luogo vivo di creazione teatrale.”