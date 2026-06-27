Scontro auto-scooter al Villaggio Mosè: un ferito

Incidente stradale nel tardo pomeriggio al Villaggio Mosé di fronte al Grand Hotel Mosé. Nello scontro sono rimasti coinvolti un’ autovettura e un scooter. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, che fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Sul posto l’ambulanza del 118 che ha medicato sul posto il conducente; presenti anche gli agenti della Polizia che si sono occupati di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.