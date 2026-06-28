Agrigento

Mangiano sushi e vanno via senza pagare, i proprietari: “Prenderemo provvedimenti”

È quanto denunciano i proprietari di un noto ristorante, nel centro di San Leone, sui profili social.

Pubblicato 43 minuti fa
Da Redazione

Vanno al ristorante sushi, consumano la cena e non saldano il conto. È quanto denunciano i proprietari di un noto ristorante, nel centro di San Leone, sui profili social. Secondo la ricostruzione, infatti, due uomini si sarebbero presentati a cena ordinando da mangiare e bere ma , al momento del conto, invece di pagare avrebbero approfittato di un momento di distrazione del personale per uscire dal locale e allontanarsi.

Dopo l’episodio, i proprietari del ristorante hanno deciso di rendere pubblica la vicenda. Sui profili ufficiali sono apparse le foto dei due clienti con un messaggio chiaro: “Non ci piace doverlo dire, ma è
successo. Due uomini hanno deciso di andarsene senza pagare il conto. Un gesto indegno, che non ha giustificazioni. Sappiate che le telecamere parlano chiaro e prenderemo i nostri provvedimenti.
Perche il rispetto – quello vero – si dimostra anche a tavola”.

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