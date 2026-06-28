Palermo

Discariche abusive e furti di energia, 11 denunce

L’azione di contrasto al degrado urbano e alla criminalità diffusa

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto al degrado urbano e alla criminalità diffusa da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo. Nelle ultime ore, un servizio di controllo straordinario del territorio ha interessato in modo capillare le zone del “Centro” cittadino e del quartiere “Sant’Erasmo”, portando complessivamemnte al deferimento in stato di libertà di 11 persone, già note alle forze di polizia. In Piazzale Ungheria, un uomo di 54 anni è stato sorpreso e denunciato mentre esercitava abusivamente l’attività di parcheggiatore abusivo, presidiando le vie del centro. In Cortile Badalamenti, grazie al supporto tecnico del personale specializzato Enel, i militari hanno scoperto una fitta rete di allacci abusivi alla linea pubblica. Otto persone, di età compresa tra i 42 e i 75 anni, sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato di energia elettrica. ​L’intensificazione dei servizi di controllo straordinario da parte dell’Arma continuerà anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire una costante presenza sul territorio e prevenire fenomenologie di illegalità diffusa e degrado nei quartieri più sensibili della città.

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