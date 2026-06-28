Catania

Brandisce un coltello, denunciato un 33enne

Il 31enne, probabilmente ubriaco, ad un certo punto sarebbe “scomparso” per poi tornare nel parcheggio e ricominciare a spintonare l’altro uomo, questa volta armato di coltello

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della stazione di San Michele di Ganzaria, al termine di un intervento, in stretta sinergia con la Centrale Operativa, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, hanno deferito un 31enne per “porto di armi od oggetti atti ad offendere”. 

Un equipaggio ha raggiunto, in tarda serata, un parcheggio nei pressi di piazza Giovanni Spampinato dove era ancora in corso un’animata discussione tra due persone, segnalata al 112 Numero Unico di Emergenza.  Nel frangente, raccolti dai presenti elementi utili a ricostruire l’accaduto, gli operanti hanno appreso che, poco prima, un 31enne di origini straniere aveva avvicinato alcune ragazzine, per poi cominciare a ingiuriarle. Un 33enne sarebbe intervenuto per allontanarlo, ma questi se la sarebbe presa anche con lui e l’alterco sarebbe poi degenerato con alcuni spintoni ed anche una breve colluttazione.  

Il 31enne, probabilmente ubriaco, ad un certo punto sarebbe “scomparso” per poi tornare nel parcheggio e ricominciare a spintonare l’altro uomo, questa volta armato di coltello.   A quel punto, ricostruita l’intera vicenda, i Carabinieri lo hanno bloccato in sicurezza ed identificato, trovandogli addosso ancora l’arma, un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16,5 cm di cui 6,5 di lama appuntita, che ovviamente è stato sequestrato.  L’episodio, che fortunatamente non ha fatto registrare feriti tra i presenti, si è concluso con il deferimento del 31 enne all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

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