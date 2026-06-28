Ritocchi estetici in una camera di B&b, due denunce
Promuovevano sedute e interventi estetici che venivano materialmente eseguiti all'interno di un Bed & Breakfast
Non avevano alcun titolo, eppure si proponevano sui social network come professionisti del ritocco estetico. I Carabinieri della Stazione di Terrasini, insieme ai colleghi del N.A.S. (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Palermo, hanno denunciato in stato di libertà una donna e un uomo, entrambi di 28 anni, ritenuti responsabili del reato di esercizio abusivo di una professione medica. L’attività investigativa è scattata lo scorso aprile a seguito della denuncia presentata da una cliente, rimasta profondamente insoddisfatta da un trattamento di medicina estetica ricevuto a fine marzo.
Gli accertamenti dei militari hanno permesso di ricostruire il raggio d’azione dei due indagati he, attraverso inserzioni pubblicitarie su una pagina Social denominata “La dottoressa della bellezza”, promuovevano sedute e interventi estetici che venivano poi materialmente eseguiti, in totale assenza di autorizzazioni e competenze mediche, all’interno di un Bed & Breakfast situato nel quartiere Zisa di Palermo. Nei giorni scorsi è scattato il blitz ed i Carabinieri della Stazione di Terrasini e del N.A.S. di Palermo, supportati nella fase esecutiva dai reparti territoriali di Gela e Ragusa, hanno eseguito una serie di perquisizioni delegate dall’Autorità Giudiziaria presso le abitazioni in uso ai due giovani a Gela e Niscemi.
L’operazione ha consentito di rinvenire e porre sotto sequestro numerosi dispositivi medici e medicinali specifici per uso estetico; dispositivi informatici utilizzati per la gestione dell’attività; ulteriore materiale palesemente riconducibile alla conduzione abusiva della professione medica. Le indagini, condotte in stretta sinergia tra la Stazione di Terrasini e il N.A.S., proseguono per accertare l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti e per identificare ulteriori clienti della struttura abusiva.