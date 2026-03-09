Trapani

In casa con 1.5 chili di hashish e marijuana e oltre 4mila euro in contanti: arrestato

I militari dell’Arma si erano recati presso l’abitazione dell’uomo per notificargli un atto amministrativo ma non appena aperta la porta, sentivano un forte odore

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione

 I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara hanno arrestato un 47enne del posto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I militari dell’Arma si erano recati presso l’abitazione dell’uomo per notificargli un atto amministrativo ma non appena aperta la porta, sentivano un forte odore verosimilmente riconducibile a sostanza stupefacente e notavano su un mobile dell’ingresso residui di stupefacente e materiale per il confezionamento in dosi, motivo per il quale decidevano di effettuare una perquisizione.

All’esito della perquisizione domiciliare eseguita con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, venivano rinvenuti e posti sotto sequestro mezzo kg. di marijuana e quasi 1 kg. di hashish, oltre a un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente e denaro contante per oltre 4.300 euro. A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto per il 47enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Sorpresi a spacciare droga dal finestrino dell’auto, due arresti
Trapani

In casa con 1.5 chili di hashish e marijuana e oltre 4mila euro in contanti: arrestato
Cultura

Mandorlo in Fiore, le Fabbriche Chiaramontane ospitano il concerto “Suoni del Mondo”
Cultura

“ARTinFiore” per il Mandorlo, due giorni di eventi per promuovere eccellenze del territorio
Enna

Violenza domestica, provvedimento di ammonimento del questore
Palermo

Quasi un’ora al telefono per salvare una vita, carabinieri sventano tentativo di suicidio 
banner italpress istituzionale banner italpress tv