Sorpresi a spacciare droga dal finestrino dell’auto, due arresti

La Polizia di Stato ha arrestato due pusher catanesi sorpresi in strada mentre dal finestrino della loro auto stavano consegnando alcune dosi di droga ad un loro cliente.

A bloccare i due uomini di 22 e 45 anni sono stati i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania, impegnati, proprio in quel momento, in un’attività di controllo del territorio nei pressi di via Fleming.

I poliziotti hanno sospettato che si stesse consumando una cessione di sostanze stupefacenti e, pertanto, hanno sbarrato ai due pusher le possibili vie di fuga, bloccando ogni tentativo di ingranare la marcia e di fuggire. Con loro è stato fermato anche il giovane acquirente che è stato identificato e sanzionato amministrativamente per detenzione per uso personale di stupefacenti e segnalato alla Prefettura per i provvedimenti di competenza.

Come è stato ricostruito dai poliziotti, i due pusher avevano appena venduto al loro cliente una dose di hashish, ricevendo in cambio 20 euro. Durante la perquisizione dell’auto, sono state trovate ulteriori 32 dosi di droga, tra hashish e marijuana, per un peso totale di 158 grammi. Oltre alla sostanza, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato svariate decine di euro in contanti, denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio. I controlli sono stati estesi anche alle abitazioni dei due pusher, trovando nella casa del 45enne un’altra dose di hashish e materiale di vario tipo utilizzato per il confezionamento della sostanza.

I due pusher, entrambi già noti per precedenti reati dello stesso tipo, sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. Su disposizione del PM di turno, il 22enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura e il 45enne è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicati per direttissima.