“ARTinFiore” per il Mandorlo, due giorni di eventi per promuovere eccellenze del territorio

“Quando si tratta di celebrare l’arte del saper fare, la Cna è sempre ponta a dare il proprio contributo”. I vertici provinciali della Confederazione hanno accolto con entusiasmo la partecipazione e il coinvolgimento per la realizzazione di “ARTinFiore” da parte dell’Associazione provinciale dei Cuochi e Pasticceri di Agrigento “Salvatore Schifano”.

“La settimana del Mandorlo è una vetrina internazionale di grande rilievo, il cui contesto – affermano il presidente e il segretario della Cna Agrigentina, Francesco Di Natale e Claudio Spoto – esprime anche il valore dell’identità di un territorio che, come nel nostro caso, si caratterizzata, a pieno titolo, per l’artigianato di qualità e per le eccellenze agroalimentari”. E il presidente della sede Cna della città dei templi, Lillo Abbate, rimarca “quando sia ormai fondamentale fare squadra e rete con le realtà che operano nel territorio, nell’ottica di dare impulso allo sviluppo dell’economia locale”. “La partnership con l’Associazione “Schifano”, composta da qualificati maestri della cucina, guidati da Giovanni Chianetta – precisano Di Natale, Spoto e Abbate – rientra proprio in questa visione, nel segno della sinergia e della collaborazione, per raccontare, testimoniare e promuovere come il futuro in questa nostra terra, se ci si crede, sia davvero possibile”.

“ARTinFiore” propone due giorni di iniziative che si snoderanno tra il Chiostro di Palazzo dei Giganti e il Foyer del Teatro Pirandello. Cerimonia di inaugurazione prevista per martedì, 10 marzo, alle ore 10, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali, con in testa il sindaco Francesco Miccichè, e alle più alte autorità militari. Ha assicurato l’intervento, sua Eccellenza, il Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo. Sarà un avvio “dolce” dell’evento, con la degustazione di una singolare colomba artigianale prodotta dalla Pasticceria Di Stefano. Subito dopo, l’apertura con la visita degli spazi espostivi dei prodotti dell’agroalimentare e dei manufatti artigianali e delle creazioni artistiche. Nel pomeriggio cooking show per scoprire la ricetta della colomba pasquale e assaggiare la bontà del prodotto. L’esibizione sarà a cura dei maestri pasticceri Gabriele Di Stefano e Diego Lo Verme, rispettivamente presidente regionale e provinciale di Cna Dolciari, con il prezioso ausilio dei Pastry Chef dell’Associazione “Schifano”. A seguire altro cooking show incentrato sulle crocette e spina santa, a cura del maestro pasticciere cavaliere, Lillo Defraia, e della lady pasticciere Angela Marino.

Mercoledì 11 marzo, oltre alla visita degli spazi espostivi per l’intera giornata, nel pomeriggio riflettori accesi sul talk che ha come tema “Da Sicilia Capitale Europea della Gastronomia a “Cucina Italiana Patrimonio dell’UNESCO: occasione unica per valorizzare la filiera agroalimentare del territorio”. Tra le presenze, figura quella del segretario di Cna Sicilia, Piero Giglione. Alle ore 18,30 si parte con il primo cooking show dedicato all’agnello pasquale a cura del maestro pasticciere Giovanni Mangione, della lady pasticciere Angela Marino e della lady chef Antonella Chiona. Nel secondo momento spazio ai dolci di mandorle, la cui preparazione sarà affidata alle lady chef Antonella Chiona e Gabriella Lofaso e al maestro pasticciere Luchina Giannino Rinaldi. Ed infine, intorno alle ore 20,30, prima dello spettacolo al Pirandello dove andrà in scena la serata “America Latina Folk”, omaggio del “paniere delle eccellenze del territorio” alle delegazioni dei gruppi internazionali del folklore. “Ringrazio di vero cuore questi straordinari professionisti per l’impegno, la disponibilità e la passione – precisa Giovanni Chianetta, presidente dell’Associazione provinciale Cuochi e Pasticceri “Salvatore Schifano” di Agrigento”, così come ringrazio la Cna e quanti, Comune e Fondazione Teatro Pirandello, si sono adoperati per consentire la realizzazione di questa due giorni”.