Cultura

Mandorlo in Fiore, le Fabbriche Chiaramontane ospitano il concerto “Suoni del Mondo”

Protagonista dell’evento sarà l’Amadeus Clarinet Choir, formazione di diversi strumentisti, che condurrà il pubblico in un viaggio musicale attraverso tradizioni e atmosfere diverse, esaltando le molteplici sonorità degli strumenti e il loro dialogo creativo

Nell’ambito della 78ª Sagra del Mandorlo in Fiore e del 68° Festival Internazionale del Folklore, martedì 10 marzo 2026 alle ore 17.00, le Fabbriche Chiaramontane ospiteranno il concerto “Suoni del Mondo”, promosso da Minerva APS.

Protagonista dell’evento sarà l’Amadeus Clarinet Choir, formazione di diversi strumentisti, che condurrà il pubblico in un viaggio musicale attraverso tradizioni e atmosfere diverse, esaltando le molteplici sonorità degli strumenti e il loro dialogo creativo.

“La Sagra del Mandorlo in Fiore rappresenta uno dei momenti culturali più significativi della città e un’occasione unica di incontro tra popoli e tradizioni”, dichiara Gisella Mammano, presidente di Minerva APS. “Con questo concerto vogliamo offrire ai visitatori un’esperienza coinvolgente, capace di unire persone e tradizioni nel segno della condivisione.” Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

