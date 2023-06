Agrigento, bruciate auto a imprenditore e ditta: indagini 

Due automobili sono state danneggiate da altrettanti incendi ad Agrigento nella notte tra domenica e lunedì. Gli eventi, che non sarebbero collegati tra loro, sembrerebbero essere di natura dolosa. Il primo danneggiamento è avvenuto nel quartiere di Montaperto.

A bruciare è stata una Fiat Punto di proprietà di una società per il trasporto di pazienti emodializzati ma in uso ad un settantacinquenne agrigentino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno domato le fiamme.

Il secondo rogo è avvenuto nel quartiere di Villaseta. Questa volta a bruciare è stata la Chevrolet Captiva di proprietà di un imprenditore edile di cinquantaquattro anni. L’incendio si è verificato in via Fosse Ardeatine. La zona è coperta da telecamere e dalle immagini potrebbe arrivare un aiuto alla indagini. In entrambi i casi sono i carabinieri, coordinati dalla procura di Agrigento, ad indagare.