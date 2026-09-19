Agrigento, cede l’asfalto e finisce con l’ auto dentro la voragine: conducente illeso

Momenti di paura all’ingresso del Viale della Vittoria, nei pressi del Santuario di San Calogero dove, durante le intense precipitazioni che hanno interessato la città, un’auto è finita all’interno di una voragine, rimanendo parzialmente incastrata con la parte anteriore. Il conducente dell’auto è rimasto illeso. Danni ingenti all’auto.

Si attendono eventuali interventi delle autorità e degli uffici competenti per mettere in sicurezza il tratto interessato e accertare le cause del cedimento.