Agrigento
Agrigento, cede l’asfalto e finisce con l’ auto dentro la voragine: conducente illeso
Tanta paura per il conducente dell’auto
Momenti di paura all’ingresso del Viale della Vittoria, nei pressi del Santuario di San Calogero dove, durante le intense precipitazioni che hanno interessato la città, un’auto è finita all’interno di una voragine, rimanendo parzialmente incastrata con la parte anteriore. Il conducente dell’auto è rimasto illeso. Danni ingenti all’auto.
Si attendono eventuali interventi delle autorità e degli uffici competenti per mettere in sicurezza il tratto interessato e accertare le cause del cedimento.
Redazione
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