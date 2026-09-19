Licata, devono scontare pena per spaccio e detenzione di droga: arrestata coppia

La Polizia di Stato ha dato esecuzione a due provvedimenti di carcerazione emessi dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di una coppia residente a Licata. Nei giorni scorsi il personale del Commissariato di P.S. Licata in esecuzione dell’ordinanza di carcerazione, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Agrigento – Ufficio Esecuzioni Penali, hanno arrestato una donna dovendo la stessa espiare la pena di anni 5 e giorni 28 di reclusione.In pari data è stato arrestato un uomo dovendo lo stesso espiare la pena complessiva di anni 8 e mesi 8 di reclusione in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti con contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla medesima Procura.

I due soggetti erano già stati arrestati il 6 febbraio 2024 da personale della Squadra Mobile della Questura di Agrigento, unitamente a personale del Commissariato di P.S. Licata, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso.Nel corso della suddetta operazione erano state sequestrate sostanze stupefacenti del tipo cocaina, per un peso complessivo di circa 110,70 gr, hashish per circa 315,43 gr e marijuana per circa 22 gr, oltre a materiale ritenuto funzionale alla pesatura, al confezionamento e al taglio delle sostanze.

Nei confronti dell’uomo era stata, inoltre, contestata la fattispecie di reato di resistenza a pubblico ufficiale.A seguito della convalida dell’arresto, il G.I.P. presso il Tribunale di Agrigento aveva disposto nei confronti di S.A. la misura cautelare degli arresti domiciliari e nei confronti della donna la misura cautelare dell’obbligo di dimora, successivamente revocata. Al termine degli adempimenti di rito, entrambi sono stati associati presso la Casa Circondariale di Agrigento, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.