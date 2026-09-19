Auto fuori strada sulla SS 410 Naro-Canicattì: donna in ospedale

Incidente stradale lungo la strada statale 410, nel tratto che collega Naro a Canicattì. Una donna, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della propria automobile che è uscita dalla carreggiata, terminando la corsa nel terreno adiacente alla strada.

La conducente è stata raggiunta dai sanitari del 118, che hanno prestato soccorso e l’hanno trasferita in ospedale per le cure necessarie. Ad occuparsi della dinamica del sinistro stradale i carabinieri della stazione di Naro.