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Auto fuori strada sulla SS 410 Naro-Canicattì: donna in ospedale

La donna è stata trasferita in ospedale per le cure necessarie

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Incidente stradale lungo la strada statale 410, nel tratto che collega Naro a Canicattì. Una donna, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della propria automobile che è uscita dalla carreggiata, terminando la corsa nel terreno adiacente alla strada.

La conducente è stata raggiunta dai sanitari del 118, che hanno prestato soccorso e l’hanno trasferita in ospedale per le cure necessarie. Ad occuparsi della dinamica del sinistro stradale i carabinieri della stazione di Naro.

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