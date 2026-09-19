Mafia

Favorì Matteo Messina Denaro, vivandiere torna libero per fine pena

Bonafede, marito di Lorena Lanceri, la vivandiera del boss, a gennaio scorso la Corte di Cassazione ha confermato la pena d'Appello a 4 anni e 4 mesi

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Emanuele Bonafede, 53 anni, di Campobello di Mazara (Trapani), finito nella rete dei fiancheggiatori del boss latitante Matteo Messina Denaro con l’accusa di favoreggiamento e procurata inosservanza della pena, è tornato in libertà per espiazione della pena.

Per Bonafede, marito di Lorena Lanceri, la vivandiera del boss, a gennaio scorso la Corte di Cassazione ha confermato la pena d’Appello a 4 anni e 4 mesi. In primo grado era stato condannato a 6 anni e 8 mesi. Per sei mesi, fino a gennaio scorso, Emanuele Bonafede (difeso dall’avvocato Clizia Ferro) aveva scontato i domiciliari, poi, una volta che la pena è diventata definitiva, è tornato in carcere al Pagliarelli di Palermo. Ora la scarcerazione.

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