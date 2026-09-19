Primi allagamenti al viale Cannatello, Fattori e Sicurella: “E’ il momento di intervenire”

In ordine ai gravi problemi che affliggono la zona di Viale Cannatello, al Villaggio Mosè – frazione di Agrigento – intervengono il consigliere comunale Marcello Fattori e il coordinatore cittadino di Libertà e Democrazia Vincenzo Sicurella che raccolgono il grido di allarme di commercianti e residenti da anni costretti a convivere con i danni causati all’arrivo di piogge torrenziali.

“Non c’è bisogno di aspettare il prossimo temporale- scrivono Fattori e Sicurella – per affrontare un problema che a Viale Cannatello, al Villaggio Mosè, si trascina da anni. In particolare, nel tratto di Viale Cannatello interessato dalle attività commerciali e nelle zone limitrofe, in occasione di precipitazioni intense si verificano da anni gravi allagamenti, con la rete di smaltimento che va in difficoltà e, nei casi più critici, la fuoriuscita di reflui fognari. Acqua, liquami e cattivi odori provocano pesanti disagi a residenti, commercianti e automobilisti, arrivando in alcuni casi a interessare abitazioni e attività commerciali. Una criticità ampiamente documentata dalla stampa locale nel corso degli anni e che, nonostante sopralluoghi e tavoli tecnici già ipotizzati in passato, non ha ancora trovato una soluzione definitiva”.

“Non vogliamo aspettare l’ennesimo allagamento per tornare a parlare di Viale Cannatello – aggiungono Fattori e Sicurella –. Il momento di intervenire è adesso, prima che arrivino le forti piogge. Chiediamo una verifica tecnica complessiva della zona e l’individuazione degli interventi necessari per risolvere definitivamente il problema. Tra le verifiche da effettuare, anche attraverso il coinvolgimento di Comune, AICA, Protezione Civile e degli altri enti competenti, vi sono lo stato e la capacità della rete fognaria e di quella per le acque meteoriche, la presenza di eventuali occlusioni o criticità, nonché la necessità di potenziare caditoie, collettori e sistemi di drenaggio”.

“Non spetta a noi indicare una soluzione tecnica precostituita – precisa Fattori – ma spetta alle istituzioni competenti, individuare rapidamente la causa del problema e mettere in campo l’intervento necessario. Quello che chiediamo è che si agisca prima dell’emergenza e non dopo.”

Il consigliere comunale Marcello Fattori annuncia inoltre la volontà di presentare un’interrogazione in Consiglio comunale per conoscere quali interventi siano stati effettuati negli anni, quali siano le attuali condizioni della rete e quale sia il programma dell’Amministrazione per arrivare alla soluzione definitiva.

“Questa è una richiesta che nasce dal territorio – concludono Fattori e Sicurella –. Viale Cannatello è una zona importante del Villaggio Mosè e i cittadini hanno il diritto di affrontare la stagione delle piogge senza dover temere ogni volta allagamenti, liquami e danni.”