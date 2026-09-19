Sorelline scomparse a San Cataldo, il papà presenta denuncia

Da ieri sera a San Cataldo (Caltanissetta) si sono perse le tracce di due sorelline. Si tratta di Benedetta Costanza, 12 anni, e Domitilla Costanza, 8 anni. La scomparsa sarebbe avvenuta poco dopo le 20 da corso Vittorio Veneto. Le bimbe, secondo una prima ricostruzione, sarebbero state a casa da sole. I genitori sarebbero separati.

A presentare denuncia è stato il padre delle due bimbe, che ha lanciato un appello chiedendo a chiunque possa aver visto Benedetta e Domitilla o sia in possesso di informazioni utili di rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine, o di chiamare al numero 379 3873722. Secondo il suo racconto, nei giorni e nelle ore precedenti non sarebbero emersi particolari problemi o situazioni che potessero far pensare a un possibile allontanamento. L’uomo avrebbe quindi riferito di non avere idea di dove possano essersi recate le due figlie.

Carabinieri e Polizia hanno gia’ avviato le ricerche su tutto il territorio.Al vaglio degli inquirenti le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona in cui si e’ verificata la scomparsa delle due sorelline.