Agrigento, con l’auto in una scalinata: disavventura per turisti americani

Spiacevole disavventura per una famiglia di turisti americani in visita ad Agrigento. Il nucleo familiare stava viaggiando a bordo di un’auto noleggiata in città quando, forse a causa di una errata valutazione del navigatore, si sono ritrovati con il veicolo incastrati nella scalinata di via Oblati, nel centro storico di Agrigento. Il veicolo è rimasto per diversi minuti “sospeso” non potendo più risalire. Immediata la chiamata al centralino delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che, con l’ausilio di una grossa fune, sono riusciti a recuperare l’auto. Per fortuna non ci sono state conseguenze. Nessuno è rimasto ferito.