Agrigento, controlli delle forze dell’ordine per Halloween: il bilancio

Proseguono i controlli interforze nei luoghi della movida agrigentina. Nella serata di ieri, notte di Hallowen, pattuglie lungo la via Atenea e nella zona balneare di San Leone. In campo Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza per garantire ordine e sicurezza. Non si sono registrate risse; durante la serata sono stati controllati dei cittadini stranieri. Nel dettaglio, un tunisino trovato in possesso di un coltello e alcune lamette è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento per porto ingiustificato di armi; un altro tunisino è stato arrestato perché destinatario di un mandato di cattura e deve scontare 2 anni e 7 mesi di reclusione per rapina, resistenza e lesioni; altri due migranti sono stati trattenuti per accertamenti da parte dell’ufficio Immigrazione della Questura. Inoltre durante la serata un soggetto è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacente poichè trovato in possesso di una dose di cocaina.