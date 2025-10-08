Agrigento

Agrigento, da oggi in funzione i bagni pubblici tra via Imera e piazzale Rosselli

Il servizio sarà accessibile tutti i giorni, dalle 8 alle 20

Pubblicato 20 secondi fa
Da Redazione

Ad Agrigento da oggi, mercoledì 8 ottobre, sono fruibili i bagni pubblici siti nei locali “Ex Gil”, tra piazzale Fratelli Rosselli e via Imera. Il servizio sarà accessibile tutti i giorni, dalle 8 alle 20.

Il sindaco, Francesco Miccichè, afferma: “Si tratta di un intervento atteso da tempo, di carattere prioritario e di grande rilevanza, su cui abbiamo lavorato senza sosta, reso possibile dalla convenzione sottoscritta tra il Comune e il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. E’ un servizio necessario quanto essenziale al fine di rendere più vivibile, decorosa e civile la città di Agrigento a cittadini e turisti. Ringrazio il direttore del Parco dei Templi, Roberto Sciarratta, per la collaborazione. Stiamo lavorando affinchè Agrigento sia sempre più una città a misura d’uomo, elevando la qualità della vita, con servizi efficienti per valorizzare al meglio il nostro straordinario patrimonio culturale e turistico.”

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Agrigento, da oggi in funzione i bagni pubblici tra via Imera e piazzale Rosselli
Sicilia by Italpress

Pietro Ivan Maravigna è stato eletto componente della Corte dei conti
Cronaca

Cade per strada e muore sbattendo la testa, disposta autopsia
Apertura

Le ricerche di Marianna, robot di Aica entra nelle fognature: al via l’ispezione (VIDEO)
Giudiziaria

Era accusato di due tentati omicidi, assolto
Apertura

Si svuota canalone alla ricerca di Marianna, la famiglia: “Non ci risulta nessuna raccolta fondi”