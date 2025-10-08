Favara, al via la raccolta di beneficenza “Chi ti purtaru i morti?”

Torna, per il quinto anno, l’iniziativa “Chi ti purtaru i morti?”, la raccolta di beneficenza ideata e promossa dal Centro Antiviolenza Gloria/Sportello LGBT+ dell’Associazione APS Vita Nuova di Favara.

Per il 2 novembre, in occasione della Commemorazione dei Defunti, il Centro Antiviolenza Gloria si fa promotore di una raccolta speciale: generi alimentari, giocattoli, materiale scolastico, dolciumi, altre leccornie e il tipico “pupu di zuccaru”, da donare a bambini, bambine e famiglie bisognose.

“È una grande soddisfazione vedere come questa raccolta sia ormai diventata essa stessa una tradizione, attesa con gioia non solo dai bambini, ma anche dagli adulti. Vedere i sorrisi e la partecipazione della comunità ci riempie di emozione e ci dà la forza di continuare. Un altro motivo di grande orgoglio: quest’anno l’iniziativa è riconosciuta e sostenuta a livello Regionale dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. Questo riconoscimento è un segnale grande e positivo, che conferma l’importanza e il valore sociale della nostra iniziativa e della tradizione che stiamo costruendo insieme.

Vogliamo continuare a fare in modo che le tradizioni vengano mantenute e tramandate, e che “TUTTI” i bimbi possano rispondere con gioia alla domanda tipica delle nostre parti “Chi ti purtaru i morti?” Queste le parole di Liliana Militello – Fondatrice e Responsabile Centro Antiviolenza Gloria/Sportello LGBT+ Favara che invita tutti i cittadini a partecipare all’iniziativa e a donare quello che si può.

Per partecipare basta recarsi presso la sede della raccolta, sita in:

Via Francesco Crispi, 42 – Favara

Per altre informazioni chiamare al numero 3806390111.