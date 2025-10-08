Agrigento, torna a casa ma la trova occupata da un’altra persona

Rientra in un appartamento di sua proprietà ma trova la porta d’ingresso forzata e pensa dunque ad un tentativo di furto. Poco dopo la scoperta: all’interno dell’abitazione, in quel momento disabitata, si era stabilita un’altra persona. È successo in via San Francesco, nel centro di Agrigento.

Il sessantenne proprietario della casa ha denunciato l’accaduto al momento a carico di ignoti. Qualcuno si è intrufolato nel suo appartamento – di fatto – occupandolo. Nell’abitazione sono stati trovati effetti personali di un uomo, un materasso, vestiti, coperte e lenzuola. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti che hanno avviato le indagini.