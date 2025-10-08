Agrigento

Agrigento, torna a casa ma la trova occupata da un’altra persona

Nell’abitazione sono stati trovati effetti personali di un uomo, un materasso, vestiti, coperte e lenzuola

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Rientra in un appartamento di sua proprietà ma trova la porta d’ingresso forzata e pensa dunque ad un tentativo di furto. Poco dopo la scoperta: all’interno dell’abitazione, in quel momento disabitata, si era stabilita un’altra persona. È successo in via San Francesco, nel centro di Agrigento.

Il sessantenne proprietario della casa ha denunciato l’accaduto al momento a carico di ignoti. Qualcuno si è intrufolato nel suo appartamento – di fatto – occupandolo. Nell’abitazione sono stati trovati effetti personali di un uomo, un materasso, vestiti, coperte e lenzuola. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti che hanno avviato le indagini. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Palermo

Oltre 1 kg di hashish in un magazzino, denunciati due fratelli
Caltanissetta

Maxi controllo del territorio tra Gela e Niscemi, scattano sei denunce
Favara

Favara, al via la raccolta di beneficenza “Chi ti purtaru i morti?”
Agrigento

Cadono dal ponteggio durante lavori a Villaggio Mosè, due operai in ospedale 
Agrigento

Agrigento, torna a casa ma la trova occupata da un’altra persona
Agrigento

Agrigento, da oggi in funzione i bagni pubblici tra via Imera e piazzale Rosselli