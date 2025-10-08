Agrigento

Cadono dal ponteggio durante lavori a Villaggio Mosè, due operai in ospedale 

In ospedale dopo essere caduti dal ponteggio mentre erano impegnati in alcuni lavori di ristrutturazione di un magazzino

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Incidente sul lavoro nel quartiere di Villaggio Mosè, ad Agrigento. Due operai sono finiti in ospedale dopo essere caduti dal ponteggio mentre erano impegnati in alcuni lavori di ristrutturazione di un magazzino commerciale. La caduta è avvenuta da un’altezza di circa tre metri. Uno dei dipendenti della ditta ha sbattuto la testa mentre l’altro ha riportato lievi ferite.

Immediata la chiamata al numero di emergenza. Gli operatori sanitari hanno trasferito i malcapitato all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure mediche del caso. Non sono, per fortuna, in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per verificare il rispetto delle norme sul lavoro e accertare la dinamica di quanto accaduto. 

