Agrigento, differenziata non corretta: raffica di multe in via Atenea 

Controlli a tappeto della polizia locale di Agrigento sul corretto conferimento dei rifiuti. I vigili urbani hanno effettuato un blitz lungo via Atenea, il salotto buono della città. Al setaccio i sacchetti dell’immondizia nel giorno del secco residuo.

Le sorprese non sono mancate così come le multe. Diverse quelle elevate soprattutto ai residenti della zona e, in un solo caso, al titolare di un esercizio commerciale. All’interno delle buste è stato trovato di tutto: plastica, scatolette di cibo per animali, barattoli, bottiglie. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.