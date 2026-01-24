Catania

Distrugge l’auto dell’ex compagna: 42enne arrestato dalla Polizia

I poliziotti lo hanno poi trovato nell’abitazione della sorella dove, nel frattempo, si era rifugiato

Pubblicato 12 secondi fa
Da Redazione

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un catanese di 42 anni per aver violato le prescrizioni della misura della sorveglianza speciale con divieto di avvicinamento all’ex compagna che, in passato, l’ha denunciato per maltrattamenti e per atti persecutori. Ad intervenire sono stati i poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, dopo il tracciamento dei suoi spostamenti grazie al braccialetto elettronico, indossato dall’uomo per le sue condotte particolarmente pericolose. Il dispositivo elettronico ha lanciato un messaggio di Sos che è stato immediatamente raccolto dagli agenti della Sala operativa della Questura di Catania. Ciò ha fatto scattare l’allarme e i poliziotti hanno delle Volanti hanno raggiunto, in pochi istanti, l’abitazione della vittima, nel quartiere Angeli Custodi, per prestarle aiuto e per compiere tutte le verifiche del caso. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato la donna che, in lacrime, ha raccontato di aver ricevuto l’ennesima minaccia da parte del 42enne, in presenza, peraltro, dei figli piccoli.

Secondo quanto riferito dalla vittima, l’ex si era presentato sotto casa, violando così il divieto di avvicinamento. Non solo, l’uomo le avrebbe infranto il parabrezza dell’auto e uno dei finestrini posteriori. Dopo averla tranquillizzata, i poliziotti si sono messi sulle tracce del 42enne, monitorando il gps del braccialetto elettronico, riuscendo a localizzarlo e a trovarlo nell’abitazione della sorella dove, nel frattempo, si era rifugiato.

