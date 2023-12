Agrigento, gattina investita e lasciata sul marciapiede: la denuncia

Una gattina di colonia, di circa 4 mesi e mezzo, è stata investita e lasciata su un marciapiede lungo la via Matteo Cimarra ad Agrigento. A renderlo noto su Facebook è il presidente di Adiconsum Agrigento, Ilenia Capodici che si rivolge al primo cittadino: “Sindaco Franco Micciche’ i gatti randagi sono di tua proprietà. Così tanto per ricordarlo.Succede ormai troppo spesso che chi investe un animale, non presta soccorso, tanto era solo un animale.Beh auguro a queste bestie di provare lo stesso dolore. Siete la feccia della società”, ha concluso Capodici.