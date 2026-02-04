Agrigento, i cani Conan e Vero fiutano la droga in centro città: scattano le sanzioni

I Carabinieri della Compagnia di Agrigento, con il supporto delle unità cinofile specializzate del Nucleo di Palermo, hanno svolto un articolato servizio coordinato di controllo del territorio, finalizzato a garantire una presenza attiva e visibile nei luoghi maggiormente frequentati del capoluogo. L’attività si è concentrata soprattutto nelle aree del centro cittadino, tra cui via Atenea, piazza Ravanusella, piazza Marconi, via Gioeni, via Plebis Rea e piazzale Aldo Moro.

Nel corso del servizio, i cani antidroga Vero e Conan hanno effettuato accurate bonifiche delle aree verdi e degli spazi comuni, portando al rinvenimento di diverse dosi di sostanze stupefacenti, in particolare hashish e marjuana, e alla segnalazione di tre consumatori alla Prefettura. I consumatori sono stati sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L’attività ha visto l’impiego di oltre 20 militari, con controlli estesi a più di 100 persone e circa 40 veicoli. Numerosi i posti di blocco, le perquisizioni personali e veicolari e i controlli stradali, mirati anche al rispetto delle norme del Codice della Strada, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza.

Il servizio rientra in un più ampio piano di controlli straordinari predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, volto a contrastare fenomeni di microcriminalità, lo spaccio e il consumo di droga, oltre a garantire una presenza costante delle forze dell’ordine nei luoghi di maggiore aggregazione. Un’azione che punta a rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini e a prevenire comportamenti illeciti sul territorio.