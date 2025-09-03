Agrigento

Agrigento, il consiglio provinciale ha nominato i nuovi revisori dei conti

Durante la seduta approvata la proposta presentata dal Consigliere Milko Cinà per il riconoscimento dello Stato di Palestina e per il rispetto del diritti umani nella striscia di Gaza

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

E’ tornato a riunirsi questo pomeriggio, il Consiglio provinciale del Libero Consorzio di Agrigento convocato dal Presidente Giuseppe Pendolino. 

Il  Consiglio ha approvato all’unanimità la proposta presentata dal Consigliere Milko Cinà per il riconoscimento dello Stato di Palestina e per il rispetto del diritti umani nella striscia di Gaza. Il presidente Pendolino, prendendo la parola, ha voluto esprimere la propria soddisfazione per la votazione unanime di tutti i consiglieri presenti per questo gesto simbolico di solidarietà pe ril popolo di Gaza.

Si è quindi proceduto alla votazione, con procedura telematica dei tre componenti del Collegio dei revisori dei conti dell’Ente per il triennio 2025/2028. Sono stati nominati Giovanni Chiello, Ignazio Riscili e Sebastiano Cannarella.

