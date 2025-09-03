Minaccia la madre per i soldi della droga, lei lo denuncia: arrestato 40enne 

“Se adesso non mi dai 100 euro, stasera me ne dai 200 euro altrimenti tinta va a finire”. Un quarantenne di Campobello di Licata – S.G. – è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentata estorsione aggravata ai danni della madre. Il gip del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha convalidato il provvedimento disponendo nei confronti dell’indagato la custodia cautelare in carcere.

La vicenda risale allo scorso 31 agosto quando la madre, stanca di continue richieste di denaro e vessazioni, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Il figlio, infatti, si era presentato sotto la sua abitazione chiedendo ancora una volta del denaro con fare minaccioso. La signora, evidentemente ormai esasperata, ha così deciso di denunciare il quarantenne raccontando ai militari l’inferno che stava vivendo e che, secondo quanto raccontato, sarebbe cominciato mesi addietro.

L’indagato, difeso dall’avvocato Salvatore Manganello, durante l’interrogatorio di garanzia ha confermato di avere problemi di tossicodipendenza ma che la richiesta di denaro avanzata alla madre non era finalizzata all’acquisto di stupefacenti. Una versione che non ha convinto il giudice che ha convalidato l’arresto disponendo la custodia in carcere.