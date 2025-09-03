Scontro frontale auto-Tir, 2 morti

Sono due i morti in un tragico incidente stradale, avvenuto intorno alle 15 sulla Statale 194, nel territorio di Lentini, nel siracusano. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri, a perdere la vita sono stati due anziani, originari di Malta: i due si trovavano a bordo di una macchina, una Toyota Yaris, che, per cause da accertare, si è scontrata con un autocarro proveniente dalla direzione opposta.

L’impatto è stato violento, è stato necessario l’intervento dei pompieri per estrarre i corpi dei due anziani che non ce l’hanno fatta. La statale è rimasta chiusa al traffico in ambedue le direzioni per permettere ai soccorritori di mettere in sicurezza la strada. I due mezzi, su disposizione del magistrato di turno della Procura di Siracusa sono stati sottoposti a sequestro. Le salme sono state trasferite all’obitorio dell’ospedale di Lentini.