Processo Kerkent, scarcerazione anticipata per Fabio Contino

L’ufficio esecuzione penale della Corte di Appello di Palermo ha emesso decreto di scarcerazione anticipata nei confronti di Fabio Contino, condannato nell’ambito del processo scaturito dalla maxi operazione denominata “Kerkent”, condotta dalla Dda che ha sgominato un presunto traffico di droga ed estorsioni che sarebbero state messe in piedi dal presunto boss agrigentino Antonio Massimino.

A seguito dell’accoglimento dell’istanza di liberazione anticipata presentata per il tramite del difensore di fiducia Avv. Salvatore Butera, il competente Ufficio esecuzione penale ha rideterminato la pena anticipando per l’appunto la data di scarcerazione e riconoscendo un periodo pari a mesi 1 e giorni 8 di pena scontata in eccesso.

Espiata dunque la pena detentiva Contino lascerà il penitenziario nell’immediato e comunque nelle prossime ore.