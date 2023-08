Agrigento, il dottore Ruvolo nuovo componente del cda Ecua

Il sindaco Franco Micciché con propria determina ha nominato Giovanni Ruvolo quale componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario di Agrigento “Empedocle”.

Ruvolo è Professore Ordinario di chirurgia cardiaca presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, cardiochirurgo di fama, impegnato in molteplici iniziative socio-sanitarie e umanitarie anche internazionali, in possesso dei requisiti morali e professionali per assumere tale incarico.

Nomina che arriva prima rispetto ai tempi della Regione che non ha ancora deciso chi sarà il sostituto di Nenè Mangiacavallo.