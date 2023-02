Agrigento, il procuratore Vella e il gip Zammuto presiedono giornate formative al carcere Petrusa

Oggi presso la Casa Circondariale di Agrigento si è svolta la seconda giornata formativa in materie giuridiche.

Le giornate di formazione sono state presiedute nella prima giornata 20/02/2023 dal Procuratore Dr. Salvatore Vellla, e nella giornata di oggi dal Gip/Gup Dr. Stefano Zammuto. Presenti alle attività il Direttore Reggente Dr.ssa Cesira Rinaldi, il Comandante del Nucleo Provinciale Traduzione e Piantonamenti Dirigente Aggiunto Dr.ssa Gesuela Pullara, Dirigente Aggiunto Dr. Giovanni Antoci, Comandante del Reparto, il personale di polizia penitenziaria di Agrigento e il personale delle varie aree, nonché Il Direttore della Casa Circondariale di Sciacca Dr.ssa Re Giovanna e il Comandante, Dirigente Aggiunto Dr. ssa Mirabile, in collegamento da remoto.

Le attività odierne ad Agrigento hanno avuto termine con il saluto da parte del personale di polizia penitenziaria e del personale tutto al Direttore Reggente Dr.ssa Cesira Rimaldi posta in quiescenza. La Dr.ssa Rinaldi ha diretto l’Istituto di pena di Agrigento dal 2022 ad oggi guadagnandosi la stima del personale tutto in un periodo storico complesso per la realtà penitenziaria sul territorio nazionale.