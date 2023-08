Agrigento, incidente con lo scooter: medico ricoverato in gravi condizioni

Un medico di Agrigento di 55 anni si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Giovanni di Dio dopo un brutto incidente con lo scooter avvenuto lungo via Luca Crescente, il tratto di strada che collega la Valle dei Templi al quartiere di San Leone. Secondo una prima ricostruzione, ancora in corso di accertamento, l’incidente sarebbe autonomo.

Il professionista agrigentino si trovava in sella al suo scooter Piaggio quando avrebbe perso il controllo cadendo violentemente sull’asfalto. Sono stati alcuni automobilisti a lanciare l’allarme. Immediati i soccorsi con un’ambulanza che ha trasferito il medico in ospedale dove adesso si trova ricoverato in terapia intensiva. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Agrigento che si sono occupati dei rilievi per ricostruire esattamente l’accaduto.