Agrigento, l’aula laboratorio del Liceo Leonardo verrà intitolata ad Alice Schembri

Verrà intitolata domani ad Alice Schembri l’Aula laboratorio linguistico del Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento. L’iniziativa è stata voluta dal Soroptimist Club di Agrigento che ha inoltrato istanza al Liceo Scientifico Leonardo, riscontrando l’ immediata approvazione del Consiglio di istituto e del Dirigente Scolastico Patrizia Pilato.

” Abbiamo voluto che la scuola frequentata da Alice, potesse per sempre ricordarne la memoria, ha detto la Presidente del Club Margherita Trupiano, e l’ 8 marzo celebrazione della giornata internazionale della donna, l’ Aula che porterà il suo nome, servirà a formare e far riflettere le nuove generazioni sulla necessità di porre in essere un modo di relazionarsi finalizzato al perseguimento del bene collettivo, tramite l’ascolto e il rispetto della donna e dei suoi ruoli. E’ questo conclude l’insegnamento che lascia Alice Schembri”

Alla cerimonia prevista per le ore 8.30 al Liceo Scientifico Leonardo sito al Viale della Vittoria, saranno presenti il Sindaco di Agrigento Franco Miccichè e i familiari della giovane.

“Grazie al Soroptimist oggi il Liceo accoglie il ricordo tangibile di un’alunna che ci fa riflettere su come non deve mai essere la violenza subita a connotare l’identità di una persona Afferma Patrizia Pilato Dirigente scolastico del Liceo Scientifico Leonardo, e quanto sia grave l’isolamento e l’impotenza in cui si precipita e complicato riuscire a trovare le parole per dirlo. Dobbiamo dunque fare un passo in avanti nell’ascolto dei giovani , del loro modo di interpretare la vita, delle loro attese, delle loro inquietudini, dei loro progetti. “