Agrigento

Agrigento, morto l’ortopedico Peppe Nocera

Lascia la moglie Gabriella Costantino e i figli Chiara e Francesco.

Pubblicato 19 minuti fa
Da Redazione

Cordoglio ad Agrigento per la morte del dottor Giuseppe Nocera, medico ortopedico, deceduto all’età di 70 anni. Nel corso della sua carriera professionale ha svolto la propria attività in modo qualificato, esperto, scrupoloso, con uno spiccato tratto umano, che lo ha distinto non solo nell’ambito sanitario ma nell’intera comunità agrigentina, sempre cordiale, pronto e disponibile. Appassionato anche di sport, l’Akragas, il calcio giovanile locale. Lascia la moglie Gabriella Costantino e i figli Chiara e Francesco. I funerali del dottor Giuseppe Nocera saranno celebrati domani alle ore 15 nella Chiesa del Santissimo Crocifisso di San Vito, ad Agrigento. Al termine della celebrazione, la salma sarà accompagnata al cimitero di Raffadali.

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