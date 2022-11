Agrigento, non si avevano più sue notizie da giorni: pensionata trovata morta in casa

Il cadavere di una donna di 77 anni è stato rinvenuto all’interno del suo appartamento in via Imera, nel centro di Agrigento. Da alcuni giorni non si avevano più notizie della pensionata. Per questo motivo amici e parenti hanno chiamato le forze dell’ordine per capire cosa fosse successo. I poliziotti della sezione Volanti della Questura, una volta dentro l’abitazione, hanno fatto la scoperta del corpo. Secondo un primo accertamento medico la donna sarebbe stata colpita da un malore improvviso, forse un infarto.