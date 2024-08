Agrigento, opere di bonifica e discerbamento al lungomare

Ad Agrigento, a San Leone, sono in corso i lavori di bonifica e discerbamento del lungomare “Falcone e Borsellino”. L’intervento è svolto dal personale del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale – Servizio per il territorio di Agrigento.

Il sindaco, Francesco Miccichè, e l’assessore al Verde pubblico, Alessandro Sollano, esprimono apprezzamento per il lavoro in itinere. E affermano: “La collaborazione del Dipartimento è determinante per la riqualificazione di una delle aree più frequentate e amate della nostra città. Offriamo ai cittadini e ai turisti un ambiente più pulito e accogliente. L’amministrazione comunale lancia un appello a rispettare e tutelare l’ambiente per non vanificare il lavoro eseguito. E’ fondamentale che ogni cittadino si impegni a mantenere puliti gli spazi pubblici, evitando l’abbandono dei rifiuti e avendo riguardo per le aree verdi. Solo con la collaborazione di tutti possiamo garantire che i nostri sforzi producano risultati duraturi, migliorando la qualità della vita e preservando il nostro territorio.”