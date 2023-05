Agrigento, parcheggiatore abusivo pizzicato ancora una volta: denunciato 

Un cinquantaduenne disoccupato agrigentino è stato denunciato dalla polizia dopo essere stato sorpreso ancora una volta a svolgere abusivamente l’attività di parcheggiatore. L’uomo, segnalato tre volte negli ultimi mesi, è stato pizzicato nel piazzale accanto la Prefettura di Agrigento nella serata di sabato. Gli agenti hanno anche sequestrato la somma di circa dieci euro, ritenuto il parziale guadagno di quella serata. Non è la prima volta che l’agrigentino si piazza in quella zona chiedendo soldi agli automobilisti per parcheggiare. Un fenomeno diffuso che si verifica soprattutto negli spazi comunali regolati dalle apposite strisce blu.