Agrigento, proseguono le attività di disinfestazione e derattizzazione sul territorio

Sono stati inoltre installati appositi erogatori di esche contenenti veleno per roditori.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e l’assessore alla Sanità, Verde Pubblico e Decoro Urbano, Alessandro Sollano, informano la cittadinanza che le attività di derattizzazione, avviate lo scorso gennaio, proseguono regolarmente su tutto il territorio comunale.

Gli interventi, realizzati dalla ditta incaricata e dal personale comunale, hanno interessato in maniera capillare l’intera città, tenendo conto del periodo di riproduzione e della conseguente maggiore proliferazione degli stessi. Sono stati inoltre installati appositi erogatori di esche contenenti veleno per roditori.

L’amministrazione comunale conferma che il programma di disinfestazione e derattizzazione proseguirà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di garantire una maggiore tutela della salute pubblica.

