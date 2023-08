Agrigento, scappa dal posto di blocco: fermato e denunciato dopo inseguimento 

Non si ferma all’alt dei carabinieri e tenta una fuga a bordo di un Piaggio Liberty 200. Un quarantaduenne agrigentino, al termine di un breve inseguimento, è stato bloccato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto di sottoporsi all’alcol test. È successo tutto nel quartiere di Villaseta, in via Caduti di Marzabotto.

L’uomo era in sella ad uno scooter quando i carabinieri della locale stazione, impegnati in un controllo stradale, gli hanno imposto l’alt. Il quarantaduenne ha ben pensato di fuggire a tutta velocità per le strade del quartiere. I militari dell’Arma in breve tempo lo hanno raggiunto, bloccato e denunciato.