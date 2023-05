Agrigento, scontro auto-camion alla Mosella: due feriti 

Momenti di panico per un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in contrada Mosella, ad Agrigento. Il conducente di un’auto, forse a causa di un attimo di distrazione, si è ritrovato improvvisamente davanti ad un grosso camion. L’autista alla guida del mezzo pesante, per fortuna, è riuscito a schivare l’auto colpendo il veicolo soltanto nella parte laterale. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenute due ambulanze Gise 118 che hanno trasferito i due feriti, una coppia di fidanzati, all’ospedale di Agrigento. Le loro condizioni non dovrebbero essere preoccupanti. Presenti anche i carabinieri che si stanno occupando dei rilievi e della viabilità. Il traffico risulta rallentato.