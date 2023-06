Agrigento, scontro auto-moto: 53enne in ospedale 

Un incidente stradale si è verificato in contrada Fondacazzo, ad Agrigento, nei pressi del passaggio a livello. A scontarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una moto guidata da un cinquantatreenne e una Fiat Panda condotta da un sessantenne. Ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida del veicolo a due ruote, finito sul selciato dopo l’impatto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza che lo hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il cinquantatreenne ha riportato ferite e traumi ma non è un pericolo di vita. Presenti i vigili urbani che si sono occupati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.