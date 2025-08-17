Agrigento

Agrigento, scontro tra un’auto e una moto: due feriti

I due feriti, un ragazzo e una ragazza, non versano in pericolo di vita

Pubblicato 59 secondi fa
Da Redazione

Scontro tra un’auto e una moto nei pressi della clinica Sant’Anna ad Agrigento. Ad avere la peggio due giovani, a bordo della moto, trasferiti da un’ambulanza del 118 presso l’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie.

Non versano in pericolo di vita; la ragazza ha una frattura scomposta al ginocchio, mentre il ragazzo ha riportato escoriazioni varie. Illeso l’autista dell’autovettura.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro stradale; sul posto oltre i sanitari anche una squadra di Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.

