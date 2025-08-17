Lite con pistolettata, uomo ferito a Ribera

La lite degenera e un uomo spara un colpo d’arma da fuoco contro un compaesano che è rimasto ferito. Non dovrebbe essere in gravi condizioni, è stato già portato al Pronto soccorso.

È accaduto a Ribera dove sono al lavoro i carabinieri della tenenza cittadina. I militari dell’Arma stanno cercando di ricostruire con precisione cosa sia accaduto.