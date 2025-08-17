Apertura

Nuova nascita a Comitini dopo mezzo secolo, donna partorisce in Guardia medica 

Sia la mamma che la neonata sono ora ricoverate in ospedale, al “San Giovanni di Dio”, e stanno bene.

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

Una nuova nascita a Comitini a distanza di quasi mezzo secolo. Ad annunciarlo è il sindaco del piccolo borgo dell’agrigentino, Luigi Nigrelli. “Una donna in dolce attesa, facente parte del progetto Cometa, si è sentita male ed è stata accompagnata alla guardia medica. Fondamentale e tempestivo è stato l’intervento del medico di turno che, compresa la situazione, ha immediatamente allertato un’ambulanza dall’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Tuttavia, all’arrivo dei soccorritori, la bambina era già venuta alla luce.”

“Sia la mamma che la neonata sono ora ricoverate in ospedale, al “San Giovanni di Dio”, e stanno bene. Nei prossimi giorni – conclude il sindaco – farò visita alla giovane mamma e alla sua piccolina, per portare personalmente un saluto affettuoso e condividere con loro la gioia per questo lieto evento. Inoltre, ho intenzione di convocare presso Palazzo di Città il medico di turno della guardia medica, per ringraziarlo di persona – a nome mio e dell’intera comunità – per la sua grande professionalità e per il prezioso servizio reso. Un sentito ringraziamento va anche alla cooperativa Cometa, che con dedizione e umanità si prende cura di questi nostri fratelli in fuga dalle zone di guerra, in cerca di un futuro migliore”.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Nuova nascita a Comitini dopo mezzo secolo, donna partorisce in Guardia medica 
Cultura

Mario Venuti in concerto all’alba nella Valle dei Templi 
Agrigento

Contromano alla rotonda degli Scrittori, polizia evita il peggio  
Agrigento

Asp di Agrigento, si dimettono sei medici 
Agrigento

Vende alcolici oltre l’orario consentito dall’ordinanza, 6.500 euro di multa 
Apertura

Raid nel terreno di un imprenditore agricolo, tagliati alberi di ulivo 